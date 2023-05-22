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За объекты благоустройства можно проголосовать в МФЦ Курской области

Продолжается голосование за дизайн-проекты территорий, благоустройство которых запланировано на 2024 год. 

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Куряне могут проголосовать на портале https://46.gorodsreda.ru можно в том числе в зоне самообслуживания пользователей в любом из 33 офисов МФЦ. При отсутствии учетной записи на «Госуслугах» специалисты помогут зарегистрироваться на ЕПГУ и принять участие в голосовании.

В Курске выбирают проекты сквера на пересечении улиц Радищева и Дзержинского, сквера А. Фета на проспекте Дружбы и площади возле ТЦ «Куряночка». В Курчатове это проекты пешеходной зоны в районе взрослой поликлиники и аллеи вдоль реабилитационного центра. В Железногорске будет продолжено благоустройство сквера Воинской славы.
Онлайн-голосование продлится до 31 мая.
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