https://46.gorodsreda.ru можно в том числе в зоне самообслуживания пользователей в любом из 33 офисов МФЦ. При отсутствии учетной записи на «Госуслугах» специалисты помогут зарегистрироваться на ЕПГУ и принять участие в голосовании.Куряне могут проголосовать на портале
В Курске выбирают проекты сквера на пересечении улиц Радищева и Дзержинского, сквера А. Фета на проспекте Дружбы и площади возле ТЦ «Куряночка». В Курчатове это проекты пешеходной зоны в районе взрослой поликлиники и аллеи вдоль реабилитационного центра. В Железногорске будет продолжено благоустройство сквера Воинской славы.
Онлайн-голосование продлится до 31 мая.
За объекты благоустройства можно проголосовать в МФЦ Курской области
Продолжается голосование за дизайн-проекты территорий, благоустройство которых запланировано на 2024 год.