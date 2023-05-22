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В Курске пройдет региональный форум «День предпринимателя Курской области»

25 мая в Курске пройдет региональный форум «День предпринимателя Курской области».

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 В мероприятии примут участие представители органов власти, облдумы, общественных организаций, финансово-кредитных учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане.

 В рамках форума состоится вручение наград за вклад в развитие предпринимательства, награждение победителей областных конкурсов «Предприниматель года Курской области», «Экспортер года», национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

 Мероприятие состоится в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14Б). Сбор участников в 11:30, начало мероприятия в 12:00.

 
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