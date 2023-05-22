В Курске пройдет региональный форум «День предпринимателя Курской области»
25 мая в Курске пройдет региональный форум «День предпринимателя Курской области».
В рамках форума состоится вручение наград за вклад в развитие предпринимательства, награждение победителей областных конкурсов «Предприниматель года Курской области», «Экспортер года», национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Мероприятие состоится в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14Б). Сбор участников в 11:30, начало мероприятия в 12:00.