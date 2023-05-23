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Лента новостей / В регионе

Губернатор Курской области возобновляет личный прием

С 22 мая возобновляется личный прием граждан губернатором Курской области, его заместителями, руководителями исполнительных органов Курской области.

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Постановление опубликовано на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области.

 Также на сайте также размещены графики приема граждан руководителями на май 2023 года https://clck.ru/eekNy

 Прием ведется по предварительной записи по тел.: +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59. Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send
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