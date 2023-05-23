В приграничных районах торжественные линейки пройдут в смешанном формате

Линейки, посвященные окончанию учебного года, в приграничных районах пройдут в смешанном формате.







Такие рекомендации поступили от регионального Министерства образования и науки.Руководители образовательных организаций должны обеспечить комплексную безопасность, соблюдение мер антитеррористической защищенности и требований пожарной безопасности.В онлайн-формате линейки пройдут в ряде школ Глушковского, Кореневского, Суджанского, Хомутовского районов.Традиционные линейки с соблюдением мер безопасности проведут в Беловском и Рыльском районах, а также в 10 школах Кореневского и 17 Суджанского.