В приграничных районах торжественные линейки пройдут в смешанном формате
Линейки, посвященные окончанию учебного года, в приграничных районах пройдут в смешанном формате.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Руководители образовательных организаций должны обеспечить комплексную безопасность, соблюдение мер антитеррористической защищенности и требований пожарной безопасности.
В онлайн-формате линейки пройдут в ряде школ Глушковского, Кореневского, Суджанского, Хомутовского районов.
Традиционные линейки с соблюдением мер безопасности проведут в Беловском и Рыльском районах, а также в 10 школах Кореневского и 17 Суджанского.