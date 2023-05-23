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Лента новостей / В регионе

В приграничных районах торжественные линейки пройдут в смешанном формате

Линейки, посвященные окончанию учебного года, в приграничных районах пройдут в смешанном формате.


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Такие рекомендации поступили от  регионального Министерства образования и науки.

Руководители образовательных организаций должны обеспечить комплексную безопасность, соблюдение мер антитеррористической защищенности и требований пожарной безопасности.

В онлайн-формате линейки пройдут в ряде школ Глушковского, Кореневского, Суджанского, Хомутовского районов.

Традиционные линейки с соблюдением мер безопасности проведут в Беловском и Рыльском районах, а также в 10 школах Кореневского и 17 Суджанского.


 
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