В Курской области запретили использование беспилотников

Данное решение было принято вчера на заседании оперативного штаба Курской области.

В Курской области продолжают действовать средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности, что предполагает усиленную охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.На заседании оперативного штаба принято решение запретить использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области.Запрет касается беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением тех, которые используют органы государственной власти Курской области и подведомственные им организации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также органы местного самоуправления.Курян просят сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112