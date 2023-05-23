Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области запретили использование беспилотников

Данное решение было принято вчера на заседании оперативного штаба Курской области.

Читайте также

В Курской области продолжают действовать средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности, что предполагает усиленную охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

На заседании оперативного штаба принято решение запретить использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области.

 Запрет касается беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением тех, которые используют органы государственной власти Курской области и подведомственные им организации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также органы местного самоуправления.

  Курян просят сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области создана горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров

Курск продолжают озеленять

Куряне могут подать заявку заявки на участие в проекте «Народный бюджет»

Обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе

В приграничных районах торжественные линейки пройдут в смешанном формате

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске