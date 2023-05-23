В Курской области запретили использование беспилотников
Данное решение было принято вчера на заседании оперативного штаба Курской области.
На заседании оперативного штаба принято решение запретить использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области.
Запрет касается беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением тех, которые используют органы государственной власти Курской области и подведомственные им организации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также органы местного самоуправления.
Курян просят сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112