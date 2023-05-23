Куряне могут подать заявку заявки на участие в проекте «Народный бюджет»
Заявки принимают в Министерстве внутренней и молодежной политики Курской области до 31 июля.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В случае победы в конкурсном отборе регион выделяет на реализацию средства в размере 60% от общего бюджета проекта при условии софинансирования из местного бюджета в 38% и в 2% за счет организаций и граждан. Одобренные конкурсной комиссией заявки будут исполнены в следующем финансовом году.
В рамках проекта можно отремонтировать объекты ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, электро-, газо-, теплоснабжения. Также можно привести в порядок дороги; отремонтировать учреждения культуры, детские сады, школы; обустроить детские игровые площадки, объекты спорта и спортплощадки.