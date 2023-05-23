Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне могут подать заявку заявки на участие в проекте «Народный бюджет»

Заявки принимают  в Министерстве внутренней и молодежной политики Курской области до 31 июля.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

Читайте также

 Для этого жителям вначале нужно собрать инициативную группу и совместно решить, какой объект надо благоустроить или отремонтировать. Затем следует обратиться в местную администрацию и составить заявку, собрать и подготовить необходимую для участия в конкурсе документацию. Администрация муниципального образования направит ее в региональное Министерство внутренней и молодежной политики.

 В случае победы в конкурсном отборе регион выделяет на реализацию средства в размере 60% от общего бюджета проекта при условии софинансирования из местного бюджета в 38% и в 2% за счет организаций и граждан. Одобренные конкурсной комиссией заявки будут исполнены в следующем финансовом году.

  В рамках проекта можно отремонтировать объекты ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, электро-, газо-, теплоснабжения. Также можно привести в порядок дороги; отремонтировать учреждения культуры, детские сады, школы; обустроить детские игровые площадки, объекты спорта и спортплощадки.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области создана горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров

Курск продолжают озеленять

Обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе

В Курской области запретили использование беспилотников

В приграничных районах торжественные линейки пройдут в смешанном формате

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске