В Курской области создана горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области с 22 мая по 2 июня будет работать горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров.

Специалисты дадут рекомендации по выбору летней оздоровительной организации для отдыха ребенка и расскажут о том, как собрать ребенка в детский лагерь.Они также ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам горячих линий Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов:- в Курске 8 (4712) 58-71-86;- Железногорске 8 (47148) 2-46-49;- Льгове 8 (47140) 2-14-88;- Судже 8 (47143) 2-16-38;- Щиграх 8 (47145) 4-39-65.Кроме того, у граждан есть возможность задать вопросы по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).