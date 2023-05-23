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В Курской области создана горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области с 22 мая по 2 июня будет работать горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров.

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 Специалисты дадут рекомендации по выбору летней оздоровительной организации для отдыха ребенка и расскажут о том, как собрать ребенка в детский лагерь. 

Они также ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам горячих линий Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов:
- в Курске 8 (4712) 58-71-86;
- Железногорске 8 (47148) 2-46-49;
- Льгове 8 (47140) 2-14-88;
- Судже 8 (47143) 2-16-38;
- Щиграх 8 (47145) 4-39-65.
Кроме того, у граждан есть возможность задать вопросы по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

 
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