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Лента новостей / В регионе

Губернатор Курской области провел личный прием граждан

 На встречу с главой региона пришли жители Кореневского, Курского районов и города Курска.


 

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 Жители поселка имени Маршала Жукова попросили решить проблему с учреждением здравоохранения – в населенном пункте уже действует поликлиника, но она предназначена для военнослужащих. Всем остальным приходится преодолевать большое расстояние до ближайшего учреждения здравоохранения. Местные власти доложили о том, что до конца года в поселке Дурнево появится амбулатория. Глава региона поручил максимально оперативно решить этот вопрос и доложить ему об исполнении.

 В селе Комаровка Кореневского района проблемы со связью. В ближайшее время провайдер планирует приступить к строительству вышки сотовой связи. До конца года она будет введена в эксплуатацию. Роман Старовойт обратил особое внимание на обеспечение мер по ее защите в силу приграничного положения населенного пункта.

  Самой большой проблемой остается ремонт и строительства дорог в регионе. На улице Блинова города Курска требуется проведение ремонта покрытия, а в деревне 1-е Курасово асфальтированная дорога отсутствует полностью. Местные власти доложили, что на улице Блинова ремонт будет выполнен уже этим летом, а в деревне 1-е Курасово дорога появится в следующем году.
Местные жители с улицы Чумаковской жалуются на подтопление жилых участков во время дождей. В настоящее время администрация города Курска реализует комплекс временных противопаводковых мероприятий, а в долгосрочной перспективе требуется установка ливневых колодцев.

 Одно из обращений касалось предоставления путевок в детский лагерь. Уже в июле ребята отправятся на отдых в лагере имени Зои Космодемьянской.

 В дальнейшем практика личного приема будет продолжена. На официальном сайте также размещены графики приема граждан руководителями на май 2023 года https://clck.ru/eekNy. Для предварительной записи граждан действует телефон +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59. Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send#губернатор46
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