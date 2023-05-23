Губернатор Курской области провел личный прием граждан
На встречу с главой региона пришли жители Кореневского, Курского районов и города Курска.
В селе Комаровка Кореневского района проблемы со связью. В ближайшее время провайдер планирует приступить к строительству вышки сотовой связи. До конца года она будет введена в эксплуатацию. Роман Старовойт обратил особое внимание на обеспечение мер по ее защите в силу приграничного положения населенного пункта.
Самой большой проблемой остается ремонт и строительства дорог в регионе. На улице Блинова города Курска требуется проведение ремонта покрытия, а в деревне 1-е Курасово асфальтированная дорога отсутствует полностью. Местные власти доложили, что на улице Блинова ремонт будет выполнен уже этим летом, а в деревне 1-е Курасово дорога появится в следующем году.
Местные жители с улицы Чумаковской жалуются на подтопление жилых участков во время дождей. В настоящее время администрация города Курска реализует комплекс временных противопаводковых мероприятий, а в долгосрочной перспективе требуется установка ливневых колодцев.
Одно из обращений касалось предоставления путевок в детский лагерь. Уже в июле ребята отправятся на отдых в лагере имени Зои Космодемьянской.
В дальнейшем практика личного приема будет продолжена. На официальном сайте также размещены графики приема граждан руководителями на май 2023 года https://clck.ru/eekNy. Для предварительной записи граждан действует телефон +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59. Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send#губернатор46