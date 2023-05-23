Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Город. Музыка. Весна.

Так называется заключительный концерт сезона, который пройдет 26 мая в концертно-творческом центре имени Щепкина.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

Хиты 1960-80-х годов прозвучат в исполнении оркестра духовых инструментов под управлением Валерия Шамина, солистов и вокальных коллективов центра.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске поэтапно запускается новая маршрутная сеть

В Курске продолжается ремонт дорог

В районе улицы Дубровинского ликвидируют несанкционированную свалку

Губернатор Курской области провел личный прием граждан

В Курской области создана горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске