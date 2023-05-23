Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:57 Город. Музыка. Весна. Так называется заключительный концерт сезона, который пройдет 26 мая в концертно-творческом центре имени Щепкина. Фото из официальной группы ВК Город Курск Читайте также В курском КТЦ «Звёздный» три оркестра сыграют хиты мирового кинематографа Сегодня оркестр духовых инструментов Курской филармонии отметит 10-летие Хиты 1960-80-х годов прозвучат в исполнении оркестра духовых инструментов под управлением Валерия Шамина, солистов и вокальных коллективов центра. +0 -0