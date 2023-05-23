В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Привокзальная площадь - монтаж бортового камня.
Улица Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.
Улица Дубровинского – замена бортового камня.
Улица Планерная - поднятие и замена люков.
Напомним, по нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.