Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

Читайте также

Улица Бутко - фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.

Привокзальная площадь - монтаж бортового камня.

Улица Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.

Улица Дубровинского – замена бортового камня.

Улица Планерная - поднятие и замена люков.

Напомним, по нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске поэтапно запускается новая маршрутная сеть

В районе улицы Дубровинского ликвидируют несанкционированную свалку

Город. Музыка. Весна.

Губернатор Курской области провел личный прием граждан

В Курской области создана горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске