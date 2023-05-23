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Лента новостей / В регионе

В Курске поэтапно запускается новая маршрутная сеть

В рамках транспортной реформы в 2023 году поэтапно запускается новая маршрутная сеть. 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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Изменения привычных схем движения общественного транспорта можно отслеживать с помощью планировщика маршрутов.

Для удобства пассажиров на сайте маршруты разделены по типу транспортного средства: трамваи, троллейбусы и автобусы. Также есть разбивка на магистральные, городские и подвозящие.

Пользователи могут ознакомиться со схемой движения общественного транспорта, интервалом и классом транспортных средств. Кроме того, можно построить удобный маршрут самостоятельно. Если указать остановки отправления и прибытия, программа предложит варианты от точки А до точки Б.


 
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