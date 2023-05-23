В Курске поэтапно запускается новая маршрутная сеть

В рамках транспортной реформы в 2023 году поэтапно запускается новая маршрутная сеть.

Изменения привычных схем движения общественного транспорта можно отслеживать с помощью планировщика маршрутов.Для удобства пассажиров на сайте маршруты разделены по типу транспортного средства: трамваи, троллейбусы и автобусы. Также есть разбивка на магистральные, городские и подвозящие.Пользователи могут ознакомиться со схемой движения общественного транспорта, интервалом и классом транспортных средств. Кроме того, можно построить удобный маршрут самостоятельно. Если указать остановки отправления и прибытия, программа предложит варианты от точки А до точки Б.