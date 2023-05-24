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26 мая движение транспорта через переезд Курск – Ноздрачево будет ограничено

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде 5 км пк 4 перегона Курск – Ноздрачево движение транспорта через переезд будет ограничено с 8:00 25 мая по 18:00 26 мая 2023 года.


 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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На период ремонта движение транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок будет осуществляться по измененной схеме движения через населенный пункт Ушаково.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

№ 135 «Курск (площадь Героев Курской битвы) – Винниково – Липовец»;
№ 140 «Курск (Площадь Героев Курской битвы) – Ноздрачево – Виногробль»;
№ 114 «Курск (ост. ул. Дубровинского) – с/о «Заря» – д. Ноздрачево;
№ 454 «Муравлево – Курск (Площадь Героев Курской битвы) – Шуклинка.

Курян просят учитывать данную информацию при планировании поездок на общественном транспорте.
 

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