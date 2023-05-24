26 мая движение транспорта через переезд Курск – Ноздрачево будет ограничено

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде 5 км пк 4 перегона Курск – Ноздрачево движение транспорта через переезд будет ограничено с 8:00 25 мая по 18:00 26 мая 2023 года.







Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области