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Лента новостей / В регионе

Состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В заседании принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Были продемонстрированы проекты благоустройства малых городов и исторических поселений региона, подготовленные для участия во всероссийском конкурсе.

 В этом году за победу во Всероссийском конкурсе поборются 4 малых города – Щигры, Дмитриев, Рыльск и Курчатов. Кроме этого, впервые будут заявлены 2 исторических поселения – поселок Медвенка и местечко Свобода.


 Представители из Рыльска предложили концепцию Этнографического парка древнерусской культуры «Гора Иоанна Рыльского». В результате обсуждений было решено сохранить природный ландшафт и воссоздать город-крепость 12 века с визуализацией культуры и быта.

В центральной части местечка Свобода Золотухинского района – жемчужины региона – предлагается создать градиент активности: расположить площадь, сформировав ее V-образным торгом, а также места для отдыха и частной торговли.

 
 В ходе заседания также были представлены проекты благоустройства территории перед Домом культуры и заводом «Геомаш» в городе Щигры, парка имени 1-го Мая в Дмитриеве и Советского сада в поселке городского типа Медвенка.  


 
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