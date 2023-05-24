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В Черноземье могут создать 13-ю макротерриторию культурно-познавательного туризма

 На рабочей встрече, которое состоялась в Москве, Министерство экономического развития РФ обсудили возможность создания макротерритории военно-патриотического туризма в Черноземье.

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От Курской области в делегацию вошли заместитель председателя регионального правительства Александр Чуркин и министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Анна Коновалова.

В октябре 2020 года по итогам заседания Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации было выделено 12 туристических макротерриторий в стране – от Дальнего Востока до Арктики.

Наша делегация выступила с предложением о создании 13-й макротерритории культурно-познавательного (военно-патриотического) туризма в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.

  Сейчас создается совместный межрегиональный туристический маршрут в Курской и Белгородской областях. В него войдут ключевые объекты Северного и Южного фасов Курской дуги. В настоящее время специалисты разрабатывают необходимую нормативно-правовую базу. Курская и Белгородская области направили в Минэкономразвития РФ заявку на присвоение маршруту статуса национального. 
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