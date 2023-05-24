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В Курске пройдет акция «Библионочь»

27 мая в Общероссийский день библиотек в книжных пространствах Курска традиционно пройдет акция «Библионочь». 

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Куряне и гости города  могут составить культурный маршрут и побывать на интеллектуальных интерактивных площадках.

 Специалисты библиотек подготовили более 40 локаций с 60 разноформатными мероприятиями для представителей всех возрастных категорий. Областная библиотека для детей и юношества предлагает самым юным курянам посетить литературные квизы и конкурсы, сыграть в Литературные прятки. Также в программе теневая импровизация «Сказочные животные», на которой будет работать Театр теней.

Специализированная библиотека для слепых и слабовидящих им. В.С. Алехина предлагает своим пользователям принять участие в литературно-музыкальном ринге «Мелодия с книжной полки». Также артисты инклюзивной театральной студии «Данко» при библиотеке покажут спектакль «Осколок» по мотивам произведения Василия Шукшина.

 
 Самой масштабной площадкой «Библионочи» станет Курская областная библиотека им. Н.Н. Асеева. Для посетителей готовят встречи с литераторами, концерты, мастер-классы, викторины, экскурсии и многое другое. Подробнее о площадках в карточках
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