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В Курске готовятся к открытию купального сезона

В комитете городского хозяйства рассказали, что рабочие благоустраивают пляжи и обеспечивают безопасный отдых для горожан.


Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Пляжи обработали от клещей и покосили траву. Убирают опавшие листья, ветки и деревья и проводят водолазное обследование дна рек, чтобы достать камни, стекло и другой мусор.

На местах для отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания, а также подготавливают зоны «лягушатников».

Работы проводятся сразу на нескольких муниципальных пляжах. Это:

— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у стадиона «Локомотив»;
— пляж Олимпийский;
— пляж в районе «Элеватормельмаш»;
— пляж у озера Ермошкина;
— пляж на улице 1-й Гуторовской.

 С 1 июня на территориях зон отдыха за безопасностью будут следить посменные бригады спасателей.
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