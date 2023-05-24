В Курске готовятся к открытию купального сезона
В комитете городского хозяйства рассказали, что рабочие благоустраивают пляжи и обеспечивают безопасный отдых для горожан.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
На местах для отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания, а также подготавливают зоны «лягушатников».
Работы проводятся сразу на нескольких муниципальных пляжах. Это:
— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у стадиона «Локомотив»;
— пляж Олимпийский;
— пляж в районе «Элеватормельмаш»;
— пляж у озера Ермошкина;
— пляж на улице 1-й Гуторовской.
С 1 июня на территориях зон отдыха за безопасностью будут следить посменные бригады спасателей.