В Курске готовятся к открытию купального сезона

В комитете городского хозяйства рассказали, что рабочие благоустраивают пляжи и обеспечивают безопасный отдых для горожан.







Пляжи обработали от клещей и покосили траву. Убирают опавшие листья, ветки и деревья и проводят водолазное обследование дна рек, чтобы достать камни, стекло и другой мусор.На местах для отдыха устанавливают скамейки, мобильные туалеты, мусорные баки и кабины для переодевания, а также подготавливают зоны «лягушатников».Работы проводятся сразу на нескольких муниципальных пляжах. Это:— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;— пляж у стадиона «Локомотив»;— пляж Олимпийский;— пляж в районе «Элеватормельмаш»;— пляж у озера Ермошкина;— пляж на улице 1-й Гуторовской.С 1 июня на территориях зон отдыха за безопасностью будут следить посменные бригады спасателей.