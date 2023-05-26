В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Улица Планерная - укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.Улица Дружининская - фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.Привокзальная площадь - восстановление тротуаров из плитки.Улица Красной Армии – восстановление тротуаров из плитки.Улица Широкая – установка бортового камня.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.