В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Улица Дружининская - фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.
Привокзальная площадь - восстановление тротуаров из плитки.
Улица Красной Армии – восстановление тротуаров из плитки.
Улица Широкая – установка бортового камня.
Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.