В Курск до конца октября прибудут 10 новых электробусов

Подписан договор о поставке 10 электробусов КамАЗ-6282 для Курска.

Стоимость контракта — 478,8 млн рублей, в регион транспорт должен прибыть до конца октября. В декабре после обучения водителей и обкатки машин планируется запустить новую технику по маршруту «Онкоцентр – Московская площадь».Этот вид транспорта отличается доступностью для маломобильных пассажиров.Электробус не зависит от контактной сети, и это решает проблему простоев при обрывах и ДТП на проезжей части. Заявленный срок эксплуатации — 10 лет.В апреле по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курск уже поступило 15 новых троллейбусов.