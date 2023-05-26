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В Курск до конца октября прибудут 10 новых электробусов

 Подписан договор о поставке 10 электробусов КамАЗ-6282 для Курска.
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта

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 Стоимость контракта — 478,8 млн рублей, в регион транспорт должен прибыть до конца октября. В декабре после обучения водителей и обкатки машин планируется запустить новую технику по маршруту «Онкоцентр – Московская площадь».

Этот вид транспорта отличается доступностью для маломобильных пассажиров.

 Электробус не зависит от контактной сети, и это решает проблему простоев при обрывах и ДТП на проезжей части. Заявленный срок эксплуатации — 10 лет.

 В апреле по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курск уже поступило 15 новых троллейбусов.
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