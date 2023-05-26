В Курск до конца октября прибудут 10 новых электробусов
Подписан договор о поставке 10 электробусов КамАЗ-6282 для Курска.
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта
Этот вид транспорта отличается доступностью для маломобильных пассажиров.
Электробус не зависит от контактной сети, и это решает проблему простоев при обрывах и ДТП на проезжей части. Заявленный срок эксплуатации — 10 лет.
В апреле по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курск уже поступило 15 новых троллейбусов.