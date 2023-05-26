Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:47 Ограничение движения В Курске перекрыто движение на участке проезда от улицы Студенческой до проспекта Дружбы. Читайте также Ограничение движения Ограничение движения В связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети движение транспорта на отрезке дорожной сети будет невозможно. Запрет продлится до 20:00 25 сентября. Администрация Курска просит водителей заранее выбирать объездные пути и приносит извинения за возможные неудобства. +0 -1