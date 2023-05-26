Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

В Курске перекрыто движение на участке проезда от улицы Студенческой до проспекта Дружбы.

 

Читайте также

В связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети движение транспорта на отрезке дорожной сети будет невозможно. Запрет продлится до 20:00 25 сентября.

 Администрация Курска просит водителей заранее выбирать объездные пути и приносит извинения за возможные неудобства.
+0 -1

Новая музыка

Лента новостей

До 1 июля продлен срок подачи заявлений в высшие военные учебные заведения

Школы Курской области продолжают ремонтировать

Ограничение движения

За минувшие выходные Суджанский район был дважды обстрелян со стороны ВСУ

Вновь обстреляли Теткино

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске