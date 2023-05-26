Школы Курской области продолжают ремонтировать

В этом году в программу вошли 30 школ. Еще в одной завершается двухлетний цикл реконструкции, начатой в прошлом году. Суджанскую школу №2 в феврале ввели в эксплуатацию.Капитальный ремонт в школах уже готов на 55%. В зданиях приведут в порядок кровли, фасады, коммуникации и электроснабжение, выполнят отделку. Также в рамках программы будет закуплено учебное оборудование.В региональном министерстве образования и науки еженедельно анализируют темпы выполненных работ, организации строительного надзора следят за качеством ремонта. 1 сентября ученики должны сесть за парты в обновленных школах.