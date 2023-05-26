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Лента новостей / В регионе

Школы Курской области продолжают ремонтировать

В Курской области продолжается капитальный ремонт школ в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

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В этом году в программу вошли 30 школ. Еще в одной завершается двухлетний цикл реконструкции, начатой в прошлом году. Суджанскую школу №2 в феврале ввели в эксплуатацию.

 Капитальный ремонт в школах уже готов на 55%. В зданиях приведут в порядок кровли, фасады, коммуникации и электроснабжение, выполнят отделку. Также в рамках программы будет закуплено учебное оборудование.


В региональном министерстве образования и науки еженедельно анализируют темпы выполненных работ, организации строительного надзора следят за качеством ремонта. 1 сентября ученики должны сесть за парты в обновленных школах.
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