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До 1 июля продлен срок подачи заявлений в высшие военные учебные заведения

Министерство обороны Российской Федерации продлевает до 1 июля 2023 года срок подачи заявлений в военные комиссариаты по месту жительства для зачисления на первые курсы высших военных учебных заведений.

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Кроме того, прием в вузы в 2023 году пройдет без вступительных испытаний при условии соответствия кандидатов всем другим требованиям профессионального отбора. Будут необходимы только результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, указанным в перечне вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего образования.

Подать заявку на поступление в военные вузы России теперь можно на «Госуслугах»; ее рассмотрят в течение двух дней, сообщили в Минцифры России.
За дополнительной информацией следует обращаться в областной военный комиссариат по тел.: +7 (4712) 26-05-25.

 
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