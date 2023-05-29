Законы, вступающие в силу в июне
В июне вступают в силу новые законы.
- Семьи с двумя и более детьми с 2021 года освобождены от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий.
- Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России , смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Кроме того, участники военной спецоперации из числа детей-сирот смогут в приоритетном порядке получить жилье от государства. Также участников СВО освободили от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав.
- Через МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ.
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- Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.
- Всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки. В частности этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.
- Для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявлениеа российские органы внутренних дел.