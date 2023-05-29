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Лента новостей / В регионе

В Курске открыли крытый легкоатлетический манеж

В минувшие выходные в Курске открылся первый крытый легкоатлетический манеж.

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Это самый долгожданный спортивный объект региона. Его строительство производилось более двух лет. Как пишет  «Телекомпания «ТАКТ» -  Возведение здания было включено в перечень строек по федеральному проекту «Спорт - норма  жизни» национальной программы «Демография». Благодаря  этому, удалось приобрести дорогостоящее современное оборудование и построить объект в 7,5 тысяч квадратных метров за 500 млн рублей. В честь такого события, на открытие прибыли высокопоставленные гости, которых возглавил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Также, на открытии легкоатлетического манежа, присутствовал глава региона, который упомянул, что в Курской области планируется строительство других спортивных объектов. Большая часть из которых возводится не только за федеральные средства, но и благодаря частным инвестициям.

Также было отмечено, несмотря на то, что регион приграничный, это не повлияет на реализуемые планы, которые предусмотрены президентскими национальными проектами.
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