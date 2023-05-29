«Телекомпания «ТАКТ» - Возведение здания было включено в перечень строек по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национальной программы «Демография». Благодаря этому, удалось приобрести дорогостоящее современное оборудование и построить объект в 7,5 тысяч квадратных метров за 500 млн рублей. В честь такого события, на открытие прибыли высокопоставленные гости, которых возглавил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.Это самый долгожданный спортивный объект региона. Его строительство производилось более двух лет. Как пишет
Также, на открытии легкоатлетического манежа, присутствовал глава региона, который упомянул, что в Курской области планируется строительство других спортивных объектов. Большая часть из которых возводится не только за федеральные средства, но и благодаря частным инвестициям.
Также было отмечено, несмотря на то, что регион приграничный, это не повлияет на реализуемые планы, которые предусмотрены президентскими национальными проектами.
В Курске открыли крытый легкоатлетический манеж
В минувшие выходные в Курске открылся первый крытый легкоатлетический манеж.