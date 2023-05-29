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В июне пенсии и пособия выдадут по новому графику

В Социальном фонде рассказали о графике выплат пособий и пенсий в июне. 

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В связи с выходными и праздниками в июне перечисление пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат будет произведено в определенные дни.

 2 июня поступят единое пособие; выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет; ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет; пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в Социальный фонд от органов социальной защиты.

Если единое пособие за май (в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения) уже было получено, то следующее – за июнь – будет выплачено в июле.

 Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за май будет перечислена 5 июня, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 8 июня.

  Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 9 (за 10-е и 12-е число), 20, 23 июня. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком.
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