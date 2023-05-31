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Лента новостей / В регионе

В приграничных районах аварийно-восстановительные работы энергетики проводят в бронежилетах и касках

На встрече, губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор  ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский  обсуждили вопросы охраны объектов электросетевой инфраструктуры, в зоне непосредственной близости с границей.

 

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 Руководитель энергокомпаний рассказал, что благодаря налаженному информационному обмену с Правительством региона, энергетики максимально оперативно приступают к аварийно-восстановительным работам после огневого воздействия. Выезжают на территорию на бронеавтомобилях, экипированные бронежилетами и касками.

 Глава региона в свою очередь отметил, что в условиях высокого уровня террористической опасности энергетики продолжают работать, оперативно реагируя на сигналы о нарушениях энергоснабжения, и уже готовят энергокомплекс к предстоящей зиме.


 
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