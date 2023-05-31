В приграничных районах аварийно-восстановительные работы энергетики проводят в бронежилетах и касках
На встрече, губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский обсуждили вопросы охраны объектов электросетевой инфраструктуры, в зоне непосредственной близости с границей.
Глава региона в свою очередь отметил, что в условиях высокого уровня террористической опасности энергетики продолжают работать, оперативно реагируя на сигналы о нарушениях энергоснабжения, и уже готовят энергокомплекс к предстоящей зиме.