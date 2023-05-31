В Курской области открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества»

На базе единого центра ветераны специальной военной операции и семьи погибших участников смогут получить необходимую помощь.

Помещение для регионального филиала фонда переоборудовали в течении месяца. Сейчас в штате 42 человека, а до конца года их численность увеличится до 180.В одном месте будут располагаться юридическая служба, кабинет психолого-психотерапевтической помощи, отделение МФЦ, служба занятости, кабинет для представителей медико-социальной экспертизы, игровая зона для детей, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием для адаптации жилого помещения, пункт проката технических средств реабилитации, библиотека.Региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» находится в Курске в ТЦ «Манеж» по адресу: улица Щепкина, 4Б. Все вопросы вы можете уточнить по телефонам: +7-951-330-02-22 и +7-951-078-77-00.