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Празднование Дня защиты детей.

Праздник начнется в 18.00 и закончится показом мультфильма «Последний богатырь» в 21.00.

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Центр досуга «Родина» приглашает всех желающих на праздничную программу, посвященную Дню защиты детей.

 Мероприятие для жителей микрорайона Волокно пройдет в рамках проекта «Кино под куполом неба», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для курян подготовлена разнообразная программа: выставка автомобилей, мастер-класс по приготовлению капкейков, конкурсная программа, розыгрыш призов, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств № 9 и № 3 города Курска.


 
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