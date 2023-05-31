Празднование Дня защиты детей.

Праздник начнется в 18.00 и закончится показом мультфильма «Последний богатырь» в 21.00.

Центр досуга «Родина» приглашает всех желающих на праздничную программу, посвященную Дню защиты детей.Мероприятие для жителей микрорайона Волокно пройдет в рамках проекта «Кино под куполом неба», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Для курян подготовлена разнообразная программа: выставка автомобилей, мастер-класс по приготовлению капкейков, конкурсная программа, розыгрыш призов, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств № 9 и № 3 города Курска.