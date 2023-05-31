За прошедший год в областной бюджет поступило более 103 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области предоставило сведения о ходе исполнения областного бюджета за прошедший год.

Так, в региональную казну поступило доходов в сумме более 103 млрд рублей, в том числе свыше 42 млрд рублей средств федерального бюджета.Расходы составили более 105 млрд рублей, из них в местные бюджеты было направлено свыше 35 млрд рублей.На финансирование социально-культурной сферы было выделено более 64 млрд рублей, или 60,8 % от общего объема затрат.В полном объеме обеспечена выплата заработной платы, социальных пособий и прочих первоочередных выплат. Так, на зарплату из областного бюджета направлено порядка 15 млрд рублей, денежные выплаты семьям при рождении ребенка и ежемесячные пособия - более 2 млрд рублей, предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий гражданам, а также ветеранам труда Курской области и многодетным семьям – 1,7 млрд рублей, на обеспечение бесплатными лекарственными средствами - более 1,2 млрд рублей, обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, - более 547 млн рублей, ежегодные компенсационные выплаты донорам - порядка 97 млн рублей.На финансирование работ по реконструкции, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования направлено порядка 9 млрд рублей, строительство объектов для государственных нужд - более 6 млрд рублей, софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - более 3 млрд рублей, обслуживание государственного долга Курской области - порядка 74 млн рублей.Численность государственных гражданских служащих Курской области составила 1 521 человек, фактические затраты на их денежное содержание - более 1,2 млрд рублей. Численность работников государственных учреждений Курской области составляет 41 607 человек, фактические затраты на их содержание – 18,8 млрд рублей.