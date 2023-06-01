В регионе С 1 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов



В связи с проведением ремонтных работ, в Курской области внесены изменения в расписание 4 пригородных поездов.

Корректировки коснуться следующих направлений:- поезд № 6442 Льгов-1 – Курск будет отправляться в 06:03 и прибывать на конечную станцию в 07:57;- поезда № 6921/6922 Курск – Михайловский Рудник будет отправляться согласно действующего расписания в 06:24, проследует без остановок на платформах Арбузово и Дьяконово, прибудет на конечную станцию в 09:36;- поезд № 6371 Арбузово – Льгов-1 будет отправляться в 09:01 и прибывать на конечную станцию в 10:14.