Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В регионе С 1 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов


В связи с проведением ремонтных работ, в Курской области внесены изменения в расписание 4 пригородных поездов.

Читайте также

Корректировки коснуться следующих направлений:

- поезд № 6442 Льгов-1 – Курск будет отправляться в 06:03 и прибывать на конечную станцию в 07:57;

- поезда № 6921/6922 Курск – Михайловский Рудник будет отправляться согласно действующего расписания в 06:24, проследует без остановок на платформах Арбузово и Дьяконово, прибудет на конечную станцию в 09:36;

- поезд № 6371 Арбузово – Льгов-1 будет отправляться в 09:01 и прибывать на конечную станцию в 10:14.

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область примет участие в Российском туристическом форуме

В Курске открыт купальный сезон

В Курске новые автобусы выехали на маршруты

Отключение электроэнегрии

В Курском и Октябрьском районах строящиеся автомобильные трассы подготовили к асфальтированию

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске