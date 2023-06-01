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Лента новостей / В регионе

В Курском и Октябрьском районах строящиеся автомобильные трассы подготовили к асфальтированию

На объектах прошло выездное совещание под руководством министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергея Солдатенкова. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Уже подготовлен  нижний слой щебеночно-песчаного основания на участке протяженностью 1,2 км на одной из строящихся автомобильных дорог. На другой сейчас заканчивают монтаж водопропускных труб.

Новые автодороги обеспечат круглогодичное сообщение между объектами перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, их транспортную доступность, уменьшат нагрузку на существующую дорогу в населенных пунктах направления Прямицыно - Ворошнево. Суммарная протяженность двух трасс составляет почти 6,7 км.

 
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