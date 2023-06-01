В Курском и Октябрьском районах строящиеся автомобильные трассы подготовили к асфальтированию
На объектах прошло выездное совещание под руководством министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергея Солдатенкова.
Фото с официальной сайта Курская область
Новые автодороги обеспечат круглогодичное сообщение между объектами перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, их транспортную доступность, уменьшат нагрузку на существующую дорогу в населенных пунктах направления Прямицыно - Ворошнево. Суммарная протяженность двух трасс составляет почти 6,7 км.