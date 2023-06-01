В Курске новые автобусы выехали на маршруты
Новые автобусы Veсtor NEXT выехали на линии.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Данные автобусы вмещают до 52 пассажиров, имеют 19 мест для сидения и 1 место для размещения инвалидов-колясочников, оснащены системами видеонаблюдения, автоинформирования и кондиционирования, электронными маршрутными указателями, валидаторами, мониторами и датчиками подсчета пассажиропотока.
Запуск новой маршрутной сети продолжается. В планах на июль организация движения по 18 новым маршрутам 94 автобусов, 24 из которых большой вместимости.
Изменения привычных схем движения общественного транспорта можно отслеживать с помощью планировщика маршрутов на сайте https://new.kurskmap.ru/. Расписание движения автобусов №43Г и №89Г можно изучить на официальном сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области