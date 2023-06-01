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Лента новостей / В регионе

В Курске новые автобусы выехали на маршруты

Новые автобусы Veсtor NEXT выехали на линии. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Пять новых автобусов работают на маршруте №43Г «СЧПУ – ул. Малышева» и десять на №89Г «1-й Северо-Западный мкрн. – Онкологический центр». Два автобуса будут находиться в резерве. 

 Данные автобусы вмещают до 52 пассажиров, имеют 19 мест для сидения и 1 место для размещения инвалидов-колясочников, оснащены системами видеонаблюдения, автоинформирования и кондиционирования, электронными маршрутными указателями, валидаторами, мониторами и датчиками подсчета пассажиропотока.

Запуск новой маршрутной сети продолжается. В планах на июль организация движения по 18 новым маршрутам 94 автобусов, 24 из которых большой вместимости.

 Изменения привычных схем движения общественного транспорта можно отслеживать с помощью планировщика маршрутов на сайте https://new.kurskmap.ru/. Расписание движения автобусов №43Г и №89Г можно изучить на официальном сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области
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