В Курске открыт купальный сезон
Девять пляжей и один общественный спасательный пост станут местами отдыха для курян, где за их безопасностью с 11:00 до 21:00 будут следить бригады спасателей.
- выбирать специально оборудованные места для купания:
- не отпускать детей купаться одних без присмотра взрослых, а также внимательно за ними следить;
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не прыгать в воду с мостов, высотных конструкций и других не предусмотренных для этих целей сооружений;
- обращать внимание на щиты с запрещающими знаками и надписями;
- соблюдать правила поведения на пляже и следовать рекомендациям дежурных спасателей. Важно помнить, что пляж является общественной территорией.
Адреса официальных оборудованных мест отдыха у воды в Курске в 2023 году:
На территории Центрального округа:
- пляж № 1, у переходного моста, парк имени 50-летия ВЛКСМ, р. Тускарь;
- пляж № 2, у центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Курской области, р. Тускарь;
- пляж «Олимпийский» в районе улицы Олимпийской, р. Тускарь.
На территории Сеймского округа:
- пляж «Ермошкино озеро», в районе улицы Гагарина;
- пляж в районе ОАО «Элеватормельмаш», р. Сейм;
- пляж в районе улицы 1-й Гуторовской, р. Сейм;
- частный пляж «Здоровье», р. Сейм;
- общественный спасательный пост на р. Сейм в урочище Солянка -
«пляж Суворовский».
На территории Железнодорожного округа:
- пляж в районе стадиона «Локомотив», р. Тускарь;
- частный пляж «Городской» у Кировского моста, р. Тускарь.