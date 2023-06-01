В Курске открыт купальный сезон

Девять пляжей и один общественный спасательный пост станут местами отдыха для курян, где за их безопасностью с 11:00 до 21:00 будут следить бригады спасателей.







Управление по делам ГО и ЧС просит жителей города соблюдать правила безопасного отдыха на водоемах:- выбирать специально оборудованные места для купания:- не отпускать детей купаться одних без присмотра взрослых, а также внимательно за ними следить;- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;- не прыгать в воду с мостов, высотных конструкций и других не предусмотренных для этих целей сооружений;- обращать внимание на щиты с запрещающими знаками и надписями;- соблюдать правила поведения на пляже и следовать рекомендациям дежурных спасателей. Важно помнить, что пляж является общественной территорией.Адреса официальных оборудованных мест отдыха у воды в Курске в 2023 году:На территории Центрального округа:- пляж № 1, у переходного моста, парк имени 50-летия ВЛКСМ, р. Тускарь;- пляж № 2, у центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Курской области, р. Тускарь;- пляж «Олимпийский» в районе улицы Олимпийской, р. Тускарь.На территории Сеймского округа:- пляж «Ермошкино озеро», в районе улицы Гагарина;- пляж в районе ОАО «Элеватормельмаш», р. Сейм;- пляж в районе улицы 1-й Гуторовской, р. Сейм;- частный пляж «Здоровье», р. Сейм;- общественный спасательный пост на р. Сейм в урочище Солянка -«пляж Суворовский».На территории Железнодорожного округа:- пляж в районе стадиона «Локомотив», р. Тускарь;- частный пляж «Городской» у Кировского моста, р. Тускарь.