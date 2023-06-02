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Над Курском были сбиты украинские беспилотники

Вчера вечером Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередной атаке со стороны Украины на село Гоголевка Суджанского района.

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Обесточена электроподстанция в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Жители населённого пункта остались без света. Аварийные бригады сразу же приступили к ликвидации последствий налёта. 

Сегодня ночью системами противовоздушной обороны в небе над Курском были сбиты украинские беспилотники. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что рядом с Курском система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.  В результате атак в городе никто не пострадал. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.Курян просят сохранять спокойствие, при обнаружении подозрительных предметов сообщать в службу 112.

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