Вчера вечером Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередной атаке со стороны Украины на село Гоголевка Суджанского района.

Обесточена электроподстанция в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Жители населённого пункта остались без света. Аварийные бригады сразу же приступили к ликвидации последствий налёта.Сегодня ночью системами противовоздушной обороны в небе над Курском были сбиты украинские беспилотники. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что рядом с Курском система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атак в городе никто не пострадал. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.Курян просят сохранять спокойствие, при обнаружении подозрительных предметов сообщать в службу 112.