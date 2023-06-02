В Курске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Для участников подготовлены 4 дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Стартовый городок разместится на Театральной площади. Трасса проложена по улице Ленина, Красной площади с разворотом по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского.Первый старт на 10 и 21,1 км будет дан в 9:00, торжественное открытие запланировано в 8:45. В этом году для победителей и призеровпартнеры и спонсоры подготовили призы.В связи с проведением соревнований в центре Курска ограничат движение по улице Ленина, Красной площади, частично по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского. Ограничение будет действовать с 7:00 до 15:00.