В Курске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
4 июня в Курске пятый раз пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
Первый старт на 10 и 21,1 км будет дан в 9:00, торжественное открытие запланировано в 8:45. В этом году для победителей и призеров «ЗаБега.РФ» партнеры и спонсоры подготовили призы.
В связи с проведением соревнований в центре Курска ограничат движение по улице Ленина, Красной площади, частично по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского. Ограничение будет действовать с 7:00 до 15:00.