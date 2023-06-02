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В Курске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

4 июня в Курске пятый раз пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». 

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Для участников подготовлены 4 дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Стартовый городок разместится на Театральной площади. Трасса проложена по улице Ленина, Красной площади с разворотом по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского.

 Первый старт на 10 и 21,1 км будет дан в 9:00, торжественное открытие запланировано в 8:45. В этом году для победителей и призеров «ЗаБега.РФ» партнеры и спонсоры подготовили призы.


  В связи с проведением соревнований в центре Курска ограничат движение по улице Ленина, Красной площади, частично по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского. Ограничение будет действовать с 7:00 до 15:00.
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