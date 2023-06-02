Куряне выбрали дизайн-проекты благоустройства
C 15 апреля по 31 мая жители города Курска могли выбрать дизайн-проекты благоустройства.
Решение горожан по благоустройству сквера «Спутник» на пересечении улиц Радищева и Дзержинского предусматривает работы по комплексному ремонту существующей одноименной скульптуры и дополнительному озеленению площадью более 1.6 тыс. кв. м. Хорошая новость ждет автолюбителей, поскольку в рамках победившей концепции на территории появится современная парковка.
Дизайн-проект создания сквера на проспекте Дружбы, за который отдали свои голоса более 11 тысяч курян, предполагает широкий фронт работ. Символичное название сквера «Поэтический» будет подчеркнуто арт-объектом «Открытая книга», который появится на территории в будущем. Сам же сквер станет прекрасной локацией для фотосессий. В рамках концепции на территории «Поэтического» установят детские и спортивные площадки с современным оборудованием и обустроят места для тихого отдыха. Чтобы скрасить отдых горожан, на объекте также запланированы работы по озеленению, площадь которых составит чуть более 4.5 тыс. кв. м.