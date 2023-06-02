Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Здание техникума, в котором учился Леонид Брежнев, стал объектом культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области включил в Единый государственный реестр объектов культурного народов РФ 9 выявленных объектов.
Фото с официальной сайта Курская область

Читайте также

В перечень вошла историческая застройка «Здание землемерного техникума» в Курске. В разные годы его статус и название менялись.
В 1923 – 1927 гг. в Курском землеустроительном техникуме проходил обучение Леонид Ильич Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР.

В 1946 году техникум был реорганизован в сельскохозяйственный и переведен в город Дмитриев. В июле - октябре 1941 года в доме находился военный госпиталь. На данный момент в здании арендуют помещения различные общественные организации и предприятия.
+1 -0

Новая музыка

Лента новостей

Родители детей с инвалидностью смогут суммировать дополнительные выходные

Новые меры поддержки многодетных семей

Куряне выбрали дизайн-проекты благоустройства

Повреждения после атаки украинскими беспилотниками

В Курске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске