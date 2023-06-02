Здание техникума, в котором учился Леонид Брежнев, стал объектом культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области включил в Единый государственный реестр объектов культурного народов РФ 9 выявленных объектов.

В перечень вошла историческая застройка «Здание землемерного техникума» в Курске. В разные годы его статус и название менялись.В 1923 – 1927 гг. в Курском землеустроительном техникуме проходил обучение Леонид Ильич Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР.В 1946 году техникум был реорганизован в сельскохозяйственный и переведен в город Дмитриев. В июле - октябре 1941 года в доме находился военный госпиталь. На данный момент в здании арендуют помещения различные общественные организации и предприятия.