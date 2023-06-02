Новые меры поддержки многодетных семей
В Курске прошло заседание Координационного совета по делам многодетных семей при Губернаторе Курской области.
С сентября этого года многодетным семьям станут компенсировать часть платы за обучение в профессиональных образовательных организациях региона. Ее размер будет зависеть от количества детей.
В Курске и районах области на постоянной основе проводятся праздники для многодетных семей.
С начала года Курский драматический театр выделил 1 080 бесплатных билетов для детей и их родителей. Курская государственная филармония проводит тематические праздники.