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Лента новостей / В регионе

Новые меры поддержки многодетных семей

В Курске прошло заседание Координационного совета по делам многодетных семей при Губернаторе Курской области. 

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В этом году в регионе вступят в силу новые законы, направленные на поддержку многодетных семей. Дети из этих семей смогут получать бесплатное двухразовое питание в школах вне зависимости от статуса учреждения. 
С сентября этого года многодетным семьям станут компенсировать часть платы за обучение в профессиональных образовательных организациях региона. Ее размер будет зависеть от количества детей. 

В Курске и районах области на постоянной основе проводятся праздники для многодетных семей.
С начала года Курский драматический театр выделил 1 080 бесплатных билетов для детей и их родителей. Курская государственная филармония проводит тематические праздники. 
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