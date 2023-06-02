Новые меры поддержки многодетных семей

В Курске прошло заседание Координационного совета по делам многодетных семей при Губернаторе Курской области.

В этом году в регионе вступят в силу новые законы, направленные на поддержку многодетных семей. Дети из этих семей смогут получать бесплатное двухразовое питание в школах вне зависимости от статуса учреждения.С сентября этого года многодетным семьям станут компенсировать часть платы за обучение в профессиональных образовательных организациях региона. Ее размер будет зависеть от количества детей.В Курске и районах области на постоянной основе проводятся праздники для многодетных семей.С начала года Курский драматический театр выделил 1 080 бесплатных билетов для детей и их родителей. Курская государственная филармония проводит тематические праздники.