Сегодня состоится презентация проекта по созданию детской эколого-просветительской студии

5 июня в 12.00 в парке им. Дзержинского состоится презентация проекта по созданию детской эколого-просветительской студии «Зеленый ОСИП».





Проект - победитель Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива - 2023» - направлен на популяризацию среди юных курян экологических знаний и практик, позволяющих в повседневной жизни сократить или отказаться от использования вредных для экологии материалов и веществ, на обучение повседневным навыкам энергосбережения, сокращение выработки бытовых отходов, развитие привычки восполнять природные ресурсы.В рамках проектных мероприятий с участием священнослужителей, эко-активистов, волонтеров, писателей-натуралистов ребята научатся принимать осознанные решения в пользу защиты природы, разовьют необходимые для этого навыки. Творческие работы участников будут представлены на передвижной выставке «Шаги к Зеленому городу: детский формат».