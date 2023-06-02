Сегодня состоится презентация проекта по созданию детской эколого-просветительской студии
5 июня в 12.00 в парке им. Дзержинского состоится презентация проекта по созданию детской эколого-просветительской студии «Зеленый ОСИП».
В рамках проектных мероприятий с участием священнослужителей, эко-активистов, волонтеров, писателей-натуралистов ребята научатся принимать осознанные решения в пользу защиты природы, разовьют необходимые для этого навыки. Творческие работы участников будут представлены на передвижной выставке «Шаги к Зеленому городу: детский формат».