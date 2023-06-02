Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Источник неприятного запаха в районе Волокно так и не нашли

2 июня на дежурный номер Минприроды Курской области поступило сообщение о неприятном запахе в районе Волокно и Северо-Западном микрорайоне Курска. 
Фото с официальной сайта Курская область

Читайте также

Предположительно он мог появиться в результате некорректной работы городских очистных сооружений.
Сотрудники Минприроды выехали на место. В результате обследования было установлено, что  очистные работают в штатном режиме, а расположенное на их территории предприятие ООО «Энергопарк» не работает.

Кроме очистных сооружений, специалисты обследовали территорию, прилегающую к предприятию «Мираторг» в селе Прямицыно Октябрьского района. Здесь отмечено наличие запаха животноводческих отходов. Лаборатория взяла пробы атмосферного воздуха. Результаты исследований будут известны не ранее чем через 14 дней с даты отбора.

ООО «Мираторг» подлежит федеральному экологическому контролю, в связи с этим информация направлена в адрес Росприроднадзора для проведения проверки соблюдения природоохранного законодательства, а о наличии неприятного запаха - в адрес Роспотребнадзора.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курск поставят 3 ультрабыстрые зарядные станций

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня состоится презентация проекта по созданию детской эколого-просветительской студии

Родители детей с инвалидностью смогут суммировать дополнительные выходные

Новые меры поддержки многодетных семей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске