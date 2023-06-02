Источник неприятного запаха в районе Волокно так и не нашли

2 июня на дежурный номер Минприроды Курской области поступило сообщение о неприятном запахе в районе Волокно и Северо-Западном микрорайоне Курска.

Предположительно он мог появиться в результате некорректной работы городских очистных сооружений.Сотрудники Минприроды выехали на место. В результате обследования было установлено, что очистные работают в штатном режиме, а расположенное на их территории предприятие ООО «Энергопарк» не работает.Кроме очистных сооружений, специалисты обследовали территорию, прилегающую к предприятию «Мираторг» в селе Прямицыно Октябрьского района. Здесь отмечено наличие запаха животноводческих отходов. Лаборатория взяла пробы атмосферного воздуха. Результаты исследований будут известны не ранее чем через 14 дней с даты отбора.ООО «Мираторг» подлежит федеральному экологическому контролю, в связи с этим информация направлена в адрес Росприроднадзора для проведения проверки соблюдения природоохранного законодательства, а о наличии неприятного запаха - в адрес Роспотребнадзора.