Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:


 

Читайте также

Улица Красной Армии – восстановление тротуаров из плитки.

Улица Ямская – демонтаж бортового камня, подготовка к установке люков.

Улица Володарского – фрезерование(ночь).

Улица Дружининская - подготовка к установке люков.

Площадь Привокзальная – укладка покрытия из SP-11.

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курск поставят 3 ультрабыстрые зарядные станций

Источник неприятного запаха в районе Волокно так и не нашли

Сегодня состоится презентация проекта по созданию детской эколого-просветительской студии

Родители детей с инвалидностью смогут суммировать дополнительные выходные

Новые меры поддержки многодетных семей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске