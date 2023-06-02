В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Улица Красной Армии – восстановление тротуаров из плитки.Улица Ямская – демонтаж бортового камня, подготовка к установке люков.Улица Володарского – фрезерование(ночь).Улица Дружининская - подготовка к установке люков.Площадь Привокзальная – укладка покрытия из SP-11.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.