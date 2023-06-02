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В Курск поставят 3 ультрабыстрые зарядные станций

Подписан договор о поставке в Курск 3 ультрабыстрых зарядных станций. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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До 15 октября 2 однокупольные зарядные станции «городского» исполнения планируется установить в районе онкоцентра на маршруте следования электробусов. Еще одна будет шестикупольной «паркового» типа. Ее использование позволяет заряжать одновременно от 1 до 6 транспортных средств.

 Ультрабыстрая зарядка мощностью 300 кВт сможет восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. Для запуска зарядной сессии водителю не нужно выходить из кабины: достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу.


 


 
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