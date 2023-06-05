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Территорию Курска продолжают обрабатывать от борщевика

Практически 10 гектаров территории областного центра обработано от борщевика.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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На прошлой неделе были обработаны  переулок Березовый и 3-й Понизовский, а также на улица Понизовка в районе дома 44а.

Ранее мероприятия были проведены на улицах Озерной, Березовой, 9-й Лог и на территории Северного кладбища.

На всех местах обработки установлены специальные информационные таблички.

Для обработки используют химический препарат «Кайман», эффект от которого достигается через некоторое время. Поэтому комитет городского хозяйства просит жителей временно не посещать места обработки.

 
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