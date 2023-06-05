В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Улица Ямская – демонтаж бортового камня, подготовка к установке люков.
Улица Дружининская - подготовка к установке люков.
Проспект Победы – подготовка тротуаров под укладку асфальта.
Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.