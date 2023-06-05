В Курске началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов
Началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Ранее в комитете по охране объектов культурного наследия Курской области сообщили, что при проведении визуального осмотра на поверхности стен, цоколя и декора здания Дома Советов были обнаружены множественные трещины, сколы, следы потеков, потертость красочного слоя; в связи с этим в обязательном порядке требуется ремонт.
Предыдущий ремонт фасада здесь проводился более 10 лет назад.