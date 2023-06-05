В Курске началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов

Началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов.

Ремонт необходимый для поддержания объекта в эксплуатационном состоянии без изменения особенностей предмета охраны. Дом Советов – памятник сталинской архитектуры 30-50-х годов прошлого века. Здание является одной из визитных карточек города.культурного наследия Курской области сообщили, что при проведении визуального осмотра на поверхности стен, цоколя и декора здания Дома Советов были обнаружены множественные трещины, сколы, следы потеков, потертость красочного слоя; в связи с этим в обязательном порядке требуется ремонт.Предыдущий ремонт фасада здесь проводился более 10 лет назад.