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В Курске началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов

 Началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Ремонт необходимый для поддержания объекта в эксплуатационном состоянии без изменения особенностей предмета охраны. Дом Советов – памятник сталинской архитектуры 30-50-х годов прошлого века. Здание является одной из визитных карточек города. 

Ранее в комитете по охране объектов культурного наследия Курской области сообщили, что при проведении визуального осмотра на поверхности стен, цоколя и декора здания Дома Советов были обнаружены множественные трещины, сколы, следы потеков, потертость красочного слоя; в связи с этим в обязательном порядке требуется ремонт.

 Предыдущий ремонт фасада здесь проводился более 10 лет назад.
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