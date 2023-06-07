Сегодня ночью на село Попово-Лежачи ВСУ сбросили два взрывных устройства
На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства.
Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.