Сегодня ночью на село Попово-Лежачи ВСУ сбросили два взрывных устройства

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства.

Об этом в своем телеграмм канале сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества.Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.