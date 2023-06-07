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Лента новостей / В регионе

Сегодня ночью на село Попово-Лежачи ВСУ сбросили два взрывных устройства

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства.

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Об этом в своем телеграмм канале сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт.  В результате повреждений в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества.

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.
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