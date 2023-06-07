хештег #Россиякдш.Для участия в акции детям необходимо записать на видео свой танец на песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост в социальной сети «ВКонтакте». Видео ученики могут опубликовать на своей странице или странице родителя, педагога, школы. Обязательно указать регион, имя, фамилию, название коллектива или учреждения. В публикации нужно использовать
Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ. Они войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф. Их авторы получат сертификаты участников акции и подарки от проекта «Культура для школьников».
8 июня стартует Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России»
Она будет проходить до 12 июня в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».