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В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

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Улица Ямская- установка бортового камня.

 Проспект Победы – подготовка тротуаров под укладку асфальта SP-4.

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
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