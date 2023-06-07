В Курске продолжаются дорожные работы
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Улица Дружининская – подъём и замена люков.
Улица Ямская- установка бортового камня.
Проспект Победы – подготовка тротуаров под укладку асфальта SP-4.
Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.