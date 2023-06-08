Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области.Школьники 5-9-х классов смогут отправиться в бесплатные двухдневные путешествия по Курской области. Для них организуют экскурсионную поездку, разработанную для той территориальной зоны региона, где они проживают или учатся. С маршрутами можно ознакомиться на странице
В этом году область получила на эти цели федеральную поддержку в размере 20 млн рублей.
Для получения сертификата родителям необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8-905-154-01-90.
В Курской области будет реализовываться проект бесплатных путешествий для школьников
Экскурсионные поездки по нашему региону состоятся благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».