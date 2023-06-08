С 1 января вступили в силу изменения в закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».





Теперь многодетные семьи имеют право на однократное получение компенсации взамен предоставления бесплатного земельного участка.Размер единовременной компенсационной выплаты в настоящее время составляет 200 тыс. рублей.Денежные средства можно использовать на улучшение жилищных условий:Выплату многодетным семьям назначает комитет социальной защиты населения города Курска на основании заявлений от граждан.В 2023 году этим правом смогут воспользоваться те, кто стал на очередь до 31 декабря 2018 года.Уже принято 12 положительных решений на сумму 2,4 млн руб.Подать заявление можно через МФЦ либо посредством почтовой связи.