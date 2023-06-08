В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Улица Марата – подготовка к установке люков, устройство бортового камня, асфальтирование.Улица Дружининская – подготовка к установке люков.Улица Белинского – подготовка к установке люков.Проспект Победы - ремонт тротуаров.Внутриквартальный проезд между заводом Аккумулятор и ТЭЦ по пр-ту Ленинского Комсомола – асфальтирование.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.